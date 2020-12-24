Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен»
Карен Саркисян
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Томас Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Пари Сен-Жермен» принял решение отправить в отставку Тухеля за полгода до истечения контракта.
Сообщается, что руководство парижского клуба объявило об увольнении тренера после разгромной победы в матче 17-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).
Напомним, что Томас Тухель возглавил «Пари Сен-Жермен» в 2018 году.
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