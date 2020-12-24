Менеджер «Вашингтона» рассказал о новом контракте Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о новом контракте российского хоккеиста Александра Овечкина, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам менеджера, нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь «Вашингтона».

Маклеллан отмечает, что «Кэпиталз» будет отталкиваться от этого.

«Мы хотим, чтобы Алекс вернулся. В начале года мы уже обсуждали эту тему, и я надеюсь, что мы сможем подписать этот контракт», — добавил он.

Напомним, что в прошлом сезоне НХЛ Овечкин забил 48 шайб и разделил звание лучшего снайпера с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

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