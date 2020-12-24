Нападающий сборной России Чинахов прокомментировал поражение от Канады перед МЧМ
Карен Саркисян
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Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.
Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.
Нападающий сборной России Егор Чинахов прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».
По словам нападающего, сборная России хорошо сыграла на Кубке Карьяла.
Чинахов отмечает, что в сборную добавились новые люди.
«Мы тренировались и прошли сбор вместе, с каждой игрой будем добавлять в командных взаимодействиях», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.
Финал турнира пройдет 5 января 2021.