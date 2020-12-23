«Хаас» дал комментарий по поводу ситуации с Мазепиным

Команда «Формулы-1» «Хаас» выступила с заявлением по поводу будущего российского гонщика Никиты Мазепина.

В официальном Twitter команды появилось сообщение, где указано, что Мазепин и Мик Шумахер будет выступать за «Хаас» на чемпионате «Формулы-1» в следующем сезоне. При этом «Хаас» будет решать вопрос в отношении недавних действий российского гонщика, однако это будет происходить внутри команды и выноситься наружу не будет.

После того как в социальной сети Мазепина появилось скандальное видео с девушкой, которую пилот якобы домогался, фанаты «Формулы-1» призвали исключить его из команды.

Ранее сообщалось, что «Хаас» может расторгнуть контракт с Мазепиным из-за скандального видео.