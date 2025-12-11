Ввоз машин с пробегом из Грузии в РФ вырос на 227%

«Автостат»: ввоз подержанных автомобилей из Грузии в ноябре вырос на 227%

Импорт подержанных автомобилей из Грузии в Россию в ноябре 2025 года вырос на 227%, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре текущего года из Грузии в Россию ввезено 4778 легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это в 3,3 раза (+227%) больше, чем в ноябре прошлого года (1461 шт)», — сообщил Целиков.

Среди моделей лидирует BMW X5 (279 ед.). В топ-5 также входят Chevrolet Equinox (175 ед.), BMW X7 (172 ед.), KIA K5 (172 ед.) и Toyota RAV4 (160 ед).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.