На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как воспользоваться налоговыми льготами

Адвокат Живаев: некоторым россиянам по закону положены налоговые льготы
true
true
true
close
Shutterstock

Российские налогоплательщики традиционно получают единое уведомление о необходимости уплаты трех видов налогов: имущественного, земельного и транспортного. Причем налог на имущество за прошедший год важно оплатить не позднее 1 декабря следующего. В то же время некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами, напомнил в беседе с 360.ru адвокат адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев.

Льготы предусмотрены для пенсионеров, предпенсионеров, участников СВО, инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, уволенных со службы по возрасту, а также для владельцев хозяйственных строений до 50 квадратных метров, перечислил юрист.

«Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности, — пояснил он. — Также в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место)»

Кроме того, есть ряд дополнительных льгот, которые устанавливаются регионами. Например, в случае со ставками и льготами по транспортному налогу есть как федеральные нормы, так и нормы на уровне субъектов, отметил адвокат.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо податься заявление в налоговый орган – сделать это можно как очно в МФЦ, налоговой инспекции, так и через личный кабинет налогоплательщика или по почте, отметил Живаев.

Он также напомнил, что с 1 декабря в России вступят в силу новые правила начисления пеней. Так, за каждый день просрочки теперь полагается 1/300 ключевой ставки, что при нынешнем уровне составляет 5,5 копейки в день за каждые 100 рублей задолженности. К автоматическому списанию задолженности ФНС приступила со 2 декабря через списание средств с СС банковских счетов, делается это без необходимости получать судебное решение, заключил юрист.

До этого в России сочли маловероятной перспективу введения единого имущественного налога по примеру Белоруссии. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин, этому препятствуют Бюджетный кодекс РФ и запрос общества на справедливость. Он добавил, что единый налог мог бы резко повысить собираемость налогов, однако «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уже де-факто решает проблему разрозненности, агрегируя все начисления и позволяя оплатить их единым платежным поручением.

Ранее россиян предупредили о мошенниках с письмами о «неуплаченном» налоге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами