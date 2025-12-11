Россиянам объяснили, как воспользоваться налоговыми льготами

Российские налогоплательщики традиционно получают единое уведомление о необходимости уплаты трех видов налогов: имущественного, земельного и транспортного. Причем налог на имущество за прошедший год важно оплатить не позднее 1 декабря следующего. В то же время некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами, напомнил в беседе с 360.ru адвокат адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев.

Льготы предусмотрены для пенсионеров, предпенсионеров, участников СВО, инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, уволенных со службы по возрасту, а также для владельцев хозяйственных строений до 50 квадратных метров, перечислил юрист.

«Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности, — пояснил он. — Также в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место)»

Кроме того, есть ряд дополнительных льгот, которые устанавливаются регионами. Например, в случае со ставками и льготами по транспортному налогу есть как федеральные нормы, так и нормы на уровне субъектов, отметил адвокат.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо податься заявление в налоговый орган – сделать это можно как очно в МФЦ, налоговой инспекции, так и через личный кабинет налогоплательщика или по почте, отметил Живаев.

Он также напомнил, что с 1 декабря в России вступят в силу новые правила начисления пеней. Так, за каждый день просрочки теперь полагается 1/300 ключевой ставки, что при нынешнем уровне составляет 5,5 копейки в день за каждые 100 рублей задолженности. К автоматическому списанию задолженности ФНС приступила со 2 декабря через списание средств с СС банковских счетов, делается это без необходимости получать судебное решение, заключил юрист.

До этого в России сочли маловероятной перспективу введения единого имущественного налога по примеру Белоруссии. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин, этому препятствуют Бюджетный кодекс РФ и запрос общества на справедливость. Он добавил, что единый налог мог бы резко повысить собираемость налогов, однако «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уже де-факто решает проблему разрозненности, агрегируя все начисления и позволяя оплатить их единым платежным поручением.

