Российского школьника отправят под суд из-за отсутствия доноса на приятеля

СКР: под Тюменью не сообщивший о подготовке теракта подросток попал под статью
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Тюменской области будут судить 17-летнего местного жителя за то, что он не донес на своего приятеля, готовившего теракт. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года в соцсетях общался со своим знакомым и достоверно узнал о том, что его собеседник готовит теракт.

«Приятель в переписке сообщил ему, что он вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, подготавливает поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники не смогли довести свой план до конца, так как их задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Уголовное дело в их отношении также направлено в суд.

5 декабря в Новосибирске восемь подростков подожгли станцию сотовой связи и пошли под суд. По версии следствия, юноши в возрасте 16-18 лет приехали к базовой станции сотовой связи в Первомайском районе города и подожгли ее. После этого школьники скрылись на такси. Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее студента из Коми отправили в тюрьму за диверсию на электроподстанции.

