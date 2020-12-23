Гинер не понимает причину появления слухов об отставке Гончаренко

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможной отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, спортивные журналисты в погоне за лайками готовы вместо футбольных аспектов обсуждать скандалы.

«Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет. Это бред, который я даже обсуждать не хочу», — сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кевин Де Брейне находится в шаге от нового контракта с «Манчестер Сити».