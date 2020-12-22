«Валенсия» с Черышевым уступила «Севилье» в матче Ла Лиги

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«Валенсия» уступила «Севилье» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Сусо.

Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе «летучих мышей». Он был заменен на 69-й минуте.

Чемпионат Испании
«Валенсия» — «Севилья» — 0:1
Гол: 0:1 — Сусо, 81.

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