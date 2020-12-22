Генеральный директор «Рубина» высказался о работе Слуцкого

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о работе Леонида Слуцкого на посту наставника команды, передает «Чемпионат.com».

«Я удовлетворен осенней частью чемпионата, но могло быть лучше. Мне все нравится по игре и тренировочному процессу. Слуцкий — находка для нас», — сказал Сайманов.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Татарстана занимает девятое место, набрав 28 очков.



Ранее Слуцкий назвал 2020 год самым необычным в жизни мирового сообщества.