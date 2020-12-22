Макгрегор назвал самый кассовый бой 2020 года
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор назвал самый кассовый бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2020 года.
Ирландский боец опубликовал на своей странице в Twitter скриншот документа, присланного ему из UFC, на котором видно, что турнир UFC 246 продал 1 353 429 платных трансляций (pay-per-view).
Напомним, что UFC 246 прошел в Лас-Вегасе 18 января.
В главном бою турнира Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне.
«Поздравляю UFC с хорошо проведенным 2020 годом! Для меня было большой честью обеспечить ей самый высокий PPV года боем Макгрегор vs Серроне. Поздравляю Дональда c этим», — подписал он публикацию.
Напомним, что в январе 2021 года Конор Макгрегор проведет бой с американским бойцом MMA Дастином Порье.
Ранее бывший чемпион UFC назвал своим пояс Петра Яна.
Congrats to the @ufc on a well fought 2020! The only sporting company on the planet to come through the entire year! Incredible!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 21, 2020
I am honoured to secure their highest PPV of the year with McGregor Vs Cerrone.
Congrats Donald, and also on his double submission win last night. #No1 pic.twitter.com/Xvh76Gki3U