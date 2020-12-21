Хабиб обратился к юным бойцам

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов побывал в Нижнем Новгороде, где провел встречу с юными бойцами.

Он отметил, что нужно не забывать об учебе, потому что мозги лучше, чем мышцы.

«Вы не можете применять бойцовские навыки на улице или в школе, или где-то еще. Вы можете применять их исключительно для самообороны, чтобы защитить семью или кого-то», — добавил Хабиб.



Ранее Хабиб высказался о победе в номинации «Иностранный спортсмен года».