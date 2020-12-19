Непомнящий объяснил плохую игру Чалова срывом отъезда в АПЛ
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о нападающем московского ЦСКА Федоре Чалове. Об этом сообщает Bobsoccer.
По его мнению, спад в игре 22-летнего россиянина наступил ровно в тот момент, когда сорвался его переход в лондонский «Кристал Пэлас».
Специалист отметил, что ключ к результативной игре Чалова лежит в его спокойном психологическом состоянии и уверенности в себе.
«В матче с Ростовом он вновь показал свое умение забивать голы, причем из разных позиций», — заявил Непомнящий.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А.