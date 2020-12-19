Непомнящий объяснил плохую игру Чалова срывом отъезда в АПЛ

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о нападающем московского ЦСКА Федоре Чалове. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его мнению, спад в игре 22-летнего россиянина наступил ровно в тот момент, когда сорвался его переход в лондонский «Кристал Пэлас».

Специалист отметил, что ключ к результативной игре Чалова лежит в его спокойном психологическом состоянии и уверенности в себе.

«В матче с Ростовом он вновь показал свое умение забивать голы, причем из разных позиций», — заявил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А.