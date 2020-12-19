«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Барселоной»
Вадим Балканов
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В очередном матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».
Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.
В составе хозяев отличились Лионель Месси и Рональд Араухо.
У гостей отличились Муктар Диахаби и Макси Гомес.
После этой победы подопечные Роналда Кумана набрали 21 очко и закрепились на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к возвращению в «Сочи».