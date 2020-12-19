«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Барселоной»

В очередном матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе хозяев отличились Лионель Месси и Рональд Араухо.

У гостей отличились Муктар Диахаби и Макси Гомес.

После этой победы подопечные Роналда Кумана набрали 21 очко и закрепились на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к возвращению в «Сочи».