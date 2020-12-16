Власти Кузбасса опровергли новость о том, что сноубордист Соболев заблудился в лесу

Власти Кузбасса опровергли новость о том, что сноубордист Алексей Соболев заблудился в лесу, передает РИА «Новости» в Telegram.

«Они нигде не терялись, они записали это видео постановочное еще накануне, а сейчас они находятся в полном здравии», — сказал источник.

Напомним, спортсмен опубликовал видео в Instagram, на котором он говорит, что заблудился в лесу с товарищем.



Ранее сообщалось о том, что Соболев заблудился в лесу.