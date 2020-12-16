Чемпион России по сноуборду Соболев заблудился в лесу

Чемпион России по сноуборду Алексей Соболев сообщил в сторис своего Instagram о том, что он вместе с товарищем заблудился в лесу у кузбасского горнолыжного курорта «Шерегеш».

В видео Соболев сообщил, что у него кончается зарядка на телефоне.

«Срочно ищите телефон спасателей. Мы не можем ни до кого дозвониться. У меня осталось три процента зарядки на телефоне», — сказал Соболев в видео.

Также он отметил, что они не могут найти дорогу уже минимум два часа.



Ранее продажи сноубордов снизились в России на 30%.