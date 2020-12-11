Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала ЛЕ
Андрей Черников
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10 декабря завершился групповой этап Лиги Европы.
В плей-офф турнира отобрался «Краснодар». «Быки» оказались в числе несеяных команд.
«Краснодар» встретится с одной из сеяных команд, кроме донецкого «Шахтера». Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводит российские и украинские клубы.
«Быкам» достанется кто-то из этих команд: «Рома», «Брюгге», «Милан», «Вильярреал», «Лестер», «Хоффенхайм», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Наполи», «Рейнджерс», «Тоттенхэм», загребское «Динамо», «Арсенал», «Байер», ПСВ.
Ранее определились все участники плей-офф Лиги Европы.