В Москве отменили юбилейный концерт Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной. Выступление «Юбилей на бис» было запланировано на 6 марта, передает kp.ru.

Билеты на шоу продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано около 15% от общего числа мест. По данным издания, в настоящий момент организаторы ищут новую дату для проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Мероприятие должно было состояться в Московском международном Доме музыки.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире.