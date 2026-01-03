Мэр Нью-Йорка осудил атаку США на Венесуэлу

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны и нарушением международного законодательства. Об этом он написал в соцсети X.

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права», — написал мэр Нью-Йорка.

Мамдани подчеркнул, что это «откровенное стремление к смене режима» затрагивает всех жителей Нью-Йорка.

До этого стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

