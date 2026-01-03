СМИ сообщили о взрывах в небе над Орлом

SHOT: в небе над Орлом произошли взрывы

В небе над Орлом произошли взрывы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают воздушные цели на подлете к населенному пункту.

Как рассказали Telegram-каналу местные жители, громкие звуки начались в 20:50 (совпадает с мск).

«Всего было слышно около пяти взрывов в южной и центральной части Орла. Сообщается, что в районе села Шахово были видны вспышки в небе и слышен звук мотора», — говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

3 января в Минобороны рассказали, что средства ПВО за сутки уничтожили 124 дронов ВСУ самолетного типа. Кроме того, военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого стало известно, что военные РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных украинских беспилотников в Черниговской области.

Ранее российский боец уничтожил тяжелый украинский беспилотник с помощью веревки.