Новости политики

Захарова опровергла сообщения о приезде вице-президента Венесуэлы в Россию

Захарова назвала фейком сообщения о приезде вице-президента Венесуэлы в РФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с газетой «Известия» назвала фейком сообщения о том, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России.

«Фейк», — подчеркнула она.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут размещены на территории Венесуэлы, если вице-президент республики Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон.

Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно место нахождения вице-президента Венесуэлы.

