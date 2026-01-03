Размер шрифта
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января
Eduardo Munoz/Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник в 18:00 мск. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Заседание назначено сомалийцами (Сомали председательствует в Совбезе в январе — Прим. ред.) на 10 утра по Нью-Йорку (18:00 по Москве) в понедельник, 5 января», — написал он.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой.

