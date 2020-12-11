Определились все участники плей-офф Лиги Европы

10 декабря завершился групповой этап Лиги Европы.

Россию в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира представит «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов.

С первого места в своих группах в 1/16 финала вышли: «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Рома», «Арсенал» и «Байер».

Вторые места заняли: «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Вольфсберг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Мольде», «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Антверпен» и «Брага».

Попали в плей-офф из Лиги чемпионов: «Краснодар», «Зальцбург», «Шахтер», «Динамо» (Киев), «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Аякс» и «Брюгге».

Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.