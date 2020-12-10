Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Отмечается, что решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Континентальное первенство было пройти в Загребе с 25 по 31 января.

Действующей чемпионкой Европы по фигурному катанию является россиянка Алена Косторная.

Ранее в ISU поделились информацией о проведении чемпионата мира по фигурному катанию.