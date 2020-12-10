Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен
Антон Борисов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Отмечается, что решение принято в связи с пандемией коронавируса.
Континентальное первенство было пройти в Загребе с 25 по 31 января.
Действующей чемпионкой Европы по фигурному катанию является россиянка Алена Косторная.
Ранее в ISU поделились информацией о проведении чемпионата мира по фигурному катанию.