Стали известны заработки российских клубов по итогам Лиги чемпионов
Антон Борисов
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Стали известны заработки российских клубов по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
По информации MetaFinance, петербургский «Зенит» заработал €16,15 млн за спортивные результаты и еще €18,836 млн за позицию в рейтинге турнира за последние десять лет. «Локомотив» получит €17,95 млн по итогам группового этапа и €8,864 млн за место в рейтинге. «Краснодару» выплатят €19,75 млн за результаты и €7,756 млн в качестве исторического бонуса.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах. «Краснодар» стал третьим в своем квартете и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.