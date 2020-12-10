Стали известны заработки российских клубов по итогам Лиги чемпионов

Стали известны заработки российских клубов по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

По информации MetaFinance, петербургский «Зенит» заработал €16,15 млн за спортивные результаты и еще €18,836 млн за позицию в рейтинге турнира за последние десять лет. «Локомотив» получит €17,95 млн по итогам группового этапа и €8,864 млн за место в рейтинге. «Краснодару» выплатят €19,75 млн за результаты и €7,756 млн в качестве исторического бонуса.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах. «Краснодар» стал третьим в своем квартете и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.