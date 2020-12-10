Валуев: не все депутаты выдающиеся люди
Андрей Черников
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Бывший боксер Николай Валуев на своей веб-конференции ответил пользователю на вопрос о работе в Государственной Думе.
Валуев отметил, что он познакомился и подружился со многими депутатами и знает их лично.
«Среди них есть в том числе великие спортсмены. У меня не повернется язык, как у вас, назвать их стадом. Это выдающиеся люди. Я не могу сказать, что все буквально, но это уж как минимум не стадо», — добавил он.
Ранее Валуев отреагировал на ничью в бою Тайсон — Джонс.