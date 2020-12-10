Валуев: не все депутаты выдающиеся люди

Бывший боксер Николай Валуев на своей веб-конференции ответил пользователю на вопрос о работе в Государственной Думе.

Валуев отметил, что он познакомился и подружился со многими депутатами и знает их лично.

«Среди них есть в том числе великие спортсмены. У меня не повернется язык, как у вас, назвать их стадом. Это выдающиеся люди. Я не могу сказать, что все буквально, но это уж как минимум не стадо», — добавил он.



Ранее Валуев отреагировал на ничью в бою Тайсон — Джонс.