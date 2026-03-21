Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Россельхознадзор: меры по борьбе с пастереллезом в Сибири подходят к концу
Александр Кряжев/РИА Новости

Жесткие меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни. Об этом РИА Новости сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Чиновник также подчеркнул, что все принятые меры были необходимы.

«Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать…», — отметил Данкверт.

При этом уточняется, что уже сейчас ситуация с распространением инфекции у скота контролируемая. Того, что было сделано, достаточно, чтобы купировать ситуацию, сообщил глава Россельхознадзора.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заявил, что в регионе на протяжении 15 дней не было выявлено ни одного очага заболевания пастереллезом.

Он отметил, что подобная тенденция подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием. Травников также напомнил, что для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация, однако все принятые властями меры являются законными и соответствующими требованиям нормативных актов РФ, правительства Новосибирской области и ветеринарным правилам.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!