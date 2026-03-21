Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Россельхознадзор: меры по борьбе с пастереллезом в Сибири подходят к концу

Жесткие меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни. Об этом РИА Новости сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Чиновник также подчеркнул, что все принятые меры были необходимы.

«Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать…», — отметил Данкверт.

При этом уточняется, что уже сейчас ситуация с распространением инфекции у скота контролируемая. Того, что было сделано, достаточно, чтобы купировать ситуацию, сообщил глава Россельхознадзора.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заявил, что в регионе на протяжении 15 дней не было выявлено ни одного очага заболевания пастереллезом.

Он отметил, что подобная тенденция подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием. Травников также напомнил, что для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация, однако все принятые властями меры являются законными и соответствующими требованиям нормативных актов РФ, правительства Новосибирской области и ветеринарным правилам.

