Почетный президент ОКР прокомментировал уход Газизова из «Спартака»
Андрей Черников
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал уход гендиректора Шамиля Газизова из московского «Спартака», передает РИА «Новости».
«Отставка Газизова относится к внутренним делам «Спартака». Наверное, в руководстве клуба недовольны проведенной трансферной кампанией», — сказал Жуков.
Напомним, Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с лета 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что Александр Кокорин восстановился от травмы и готовится к матчу с «Сочи».