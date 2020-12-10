Почетный президент ОКР прокомментировал уход Газизова из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал уход гендиректора Шамиля Газизова из московского «Спартака», передает РИА «Новости».

«Отставка Газизова относится к внутренним делам «Спартака». Наверное, в руководстве клуба недовольны проведенной трансферной кампанией», — сказал Жуков.

Напомним, Газизов занимал пост гендиректора красно-белых с лета 2020 года.



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