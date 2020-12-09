Мусаев остался доволен игрой «Краснодара» в матче с «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался доволен игрой команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Стоит отметить, что «Краснодар» открыл счет в матче на 24-й минуте, однако ответный мяч пропустил уже через четыре минуты, когда «Челси» реализовал пенальти.

«Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах, когда отбирали мяч, шли в контратаки. Но я доволен нашим результатом в группе», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Российский клуб гарантировал в прошлом туре выход в плей-офф Лиги Европы. «Челси» продолжит путь в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.