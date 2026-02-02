Размер шрифта
Медведев назвал вариант мирного соседства с Украиной

Медведев: спокойствие не наступит, пока не будет демонтирован киевский режим
Екатерина Штукина/РИА Новости

Спокойствие не наступит, пока враждебный по отношению к России киевский режим не будет демонтирован. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«И до тех пор, пока он не будет демонтирован, спокойствие не наступит. Это нужно понимать» — добавил он.

По его словам, для устойчивости международных отношений очень важно, чтобы «политический режим... который в настоящий момент существует на Украине», носит антироссийский характер и основан «на зоологической ненависти к несогласным» исчез.

При этом Медведев подчеркнул, что нынешний режим в Киеве является нелегальным, потому что Зеленский давно утратил свои полномочия.

В этом же интервью Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Он также призвал не верить цифрам, которые называют другие стороны, что согласовано 90% или 95% мирного договора. По словам Медведева, в этом вопросе не может быть никакого арифметического счета.

Ранее Медведев назвал самый сложный вопрос в урегулировании на Украине.
 
