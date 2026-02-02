Медведев рассказал о договоренностях РФ и США по переговорам

Медведев: у РФ и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, что у России и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по Украине.

Он отказался раскрывать «детальки», так как по договоренностям двух сторон этот процесс никак не подсвечивается.

«Вы сами понимаете, почему. Потому что это вредит достижению результата. Это очень чувствительная сфера», — пояснил Медведев.

Медведев в интервью также рассказал, что в молодости получил специальность артиллериста. Он заявил, что ему довелось стрелять в том числе из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно используется российскими войсками. По словам политика, он стрелял из гаубицы Д-30 в сторону финской границы. Однако не из-за конфронтации между государствами, а потому что там находилась часть.

Медведев отметил, что и сейчас может стрелять из разного вида оружия, причем по старинке — с использованием прибора управления огнем (ПУО), а не электронных видов определения всех параметров стрельбы.

