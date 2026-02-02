Размер шрифта
Билли Айлиш обвинила США в захвате территорий

Певица Айлиш призвала бороться с иммиграционной политикой Белого дома
Mike Blake/Reuters

Американская певица Билли Айлиш во время получения премии «Грэмми» обвинила США в захвате территорий. Видеозапись церемонии опубликовал телеканал CBS.

Айлиш получила награду в номинации «Песня года» за композицию «Wildflower» и призвала американцев бороться против иммиграционной политики Белого дома.

«Никто не может считаться нелегалом на украденной земле… Нужно продолжать бороться, говорить, протестовать», — заявила она.

Недавно в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) выстрелил в вооруженного мужчину во время рейда. Власти США заявили, что правоохранитель сделал это, опасаясь за свою жизнь. В начале января аналогичный случай в Миннеаполисе произошел с женщиной — в нее агент ICE выстрелил, когда она находилась за рулем своего автомобиля.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар, получивший статуэтки в пяти из них.

В номинации «Альбом года» победил Bad Bunny с Debí Tirar Más Fotos.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал засудить ведущего «Грэмми».
 
