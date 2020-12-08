«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора

Московский «Спартак» объявил о уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отмечается, что спортивный директор Дмитрий Попов займется управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов.

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» летом 2020 года. По информации СМИ, причиной ухода функционера стало назначение Попова спортивным директором клуба.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может объявить об уходе Газизова в ближайшие дни.