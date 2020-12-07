Колосков оценил шансы сборной на выход на ЧМ по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы сборной на выход на чемпионат мира по футболу 2022 года, передает Sport24.

«На мой взгляд, жеребьевка удачная. Не сказал бы, что группа легкая или, наоборот, смертельная. Считаю, что наша сборная в состоянии бороться за первое место в этой группе», — сказал Колосков.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.



Ранее Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к ЧМ.