Черчесов вступил в перепалку с шоуменом Позовым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом Дмитрием Позовым на YouTube-канале национальной команды.

После жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира Позов заявил, что Черчесов очень активно оправдывался за поражение в Лиге наций от Сербии (0:5). Черчесов попросил подключить его к эфиру.

«Кажется, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, не ставьте оценки», — сказал Черчесов.



Ранее Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира.