Генменеджер сборной России назвал главную интригу Кубка Первого канала

Генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов назвал главную интригу Кубка Первого канала.

«Главная интрига в том, что наш состав — своеобразные «гости из будущего». На Кубке Карьяла победила команда, за которую мы будем болеть у новогодних столов, во время молодежного чемпионата мира. Русский этап Евротура отыграют хоккеисты, которым, скорее всего, ехать на взрослое мировое первенство в мае. Боссы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) никак не могут принять решение и превратили вопрос заокеанского сезона-2020/21 в настоящую мыльную оперу. То планируют начинать с православного Рождества, то вообще играть не хотят.

Но Россия — самостоятельная, уважающая себя хоккейная держава. Мы не имеем права сидеть и ждать. «Красной машине» нужно прокладывать маршрут на чемпионат мира без оглядки на заокеанские капризы. Поэтому мы формируем команду с прицелом на май. Пока НХЛ не определилась, чего хочет, Россия должна рассчитывать на собственные хоккейные силы. Не исключаю, что состав для мирового первенства будет полностью укомплектован нашими кахаэловцами. Теми же, кто выступит на Кубке Первого канала. Этот состав — будущее нашего хоккея», — передает слова Сафронова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.