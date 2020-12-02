Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Ренн»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Краснодаром» и французским «Ренном», передает «Чемпионат.com».

«Ничего веселого не жду. Самое «веселое» уже произошло. Если «быки» сегодня выиграют, то все вроде забудут их неудачи. Выводы надо было раньше делать, а не сегодня», — сказал Мостовой.

Встреча начнется 2 декабря в 20:55 по московскому времени.



Ранее стала известна бригада арбитров на матче «Краснодар» — «Ренн».