Стало известно последнее сообщение Марадоны перед смертью
Андрей Черников
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Издание Football Italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos опубликовало последнее сообщение аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Спортсмен общался с молодым человеком своей бывшей жены Вероники Охеды.
«Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — написал Марадона.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года.
Ранее полиция провела обыск в доме и клинике психиатра Марадоны.