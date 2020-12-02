Стало известно последнее сообщение Марадоны перед смертью

Издание Football Italia со ссылкой на телепрограмму Secretos Verdaderos опубликовало последнее сообщение аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Спортсмен общался с молодым человеком своей бывшей жены Вероники Охеды.

«Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос», — написал Марадона.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года.



Ранее полиция провела обыск в доме и клинике психиатра Марадоны.