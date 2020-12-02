Пилот «Уильямса» Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл заменит соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на предстоящем Гран-при Сахиры, сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Отмечается, что место самого Рассела займет резервист «Уильямса» Джек Эйткен.

1 ноября стало известно, что семикратный чемпион «королевских гонок» Хэмилтон пропустит предпоследний этап из-за коронавируса. Британец досрочно стал победителем сезона, поэтому отсутствие не скажется на его турнирном положении.

После 15 этапов Расселл занимает последнее место в личном зачете, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что британец сдал положительный тест после победы на Гран-при Бахрейна.