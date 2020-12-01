Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов отправился в Рим на операцию, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, хирургическое вмешательство является плановым. Операция будет проведена на ключице и не связана с повреждением ноги, которое получил игрок в матче 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:5).

Отмечается, что форвард вернется к тренировкам в общей группе к зимним сборам.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 16 матчах, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» в 2020 году больше не выйдет на поле.