«Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА

Московский «Локомотив» оштрафован за нарушение антиковидного регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Спорт-Экспресс».

За нарушение социальной дистанции и отсутствие масок у зрителей нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов «Локомотив» оштрафован на 5 000 евро.

Отметим, что в случае повторного нарушения, московскому клубу может грозить закрытие трибуны.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР рассказал о главной проблеме российского футбола.