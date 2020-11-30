Экс-президент СБР назвал Губерниева «болваном»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов жестко раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева в своем блоге.

«Болван Губерниев, подумай, что тебе говорят любители биатлона и оставь попытки смешать с грязью лучшего биатлониста ХХ века», — заявил Тихонов.

Тихонов отметил, что Губерниев не может успокоиться в отношении него.

«В мою бытность президентом СБР наши спортсмены выступали успешно», — добавил Тихонов.



Ранее Губерниев отреагировал на призывы отстранить его от трансляций биатлона.