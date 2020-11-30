Экс-президент СБР назвал Губерниева «болваном»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов жестко раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева в своем блоге.
«Болван Губерниев, подумай, что тебе говорят любители биатлона и оставь попытки смешать с грязью лучшего биатлониста ХХ века», — заявил Тихонов.
Тихонов отметил, что Губерниев не может успокоиться в отношении него.
«В мою бытность президентом СБР наши спортсмены выступали успешно», — добавил Тихонов.
Ранее Губерниев отреагировал на призывы отстранить его от трансляций биатлона.