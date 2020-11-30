Экс-владелец «Спартака» Червиченко подаст на Сычева в суд

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко намерен подать в суд на бывшего нападающего красно-белых Дмитрия Сычева.

Ранее экс-футболист заявил, что представители клуба во времена правления Червиченко угрожали ему на переговорах по продлению контакта.

«Досудебную претензию Сычеву вручить не удалось, он где-то спрятался. Мы не знаем его адреса, и это не девяностые, чтобы разбираться другими путями. Сейчас отнесем документы в суд, и там уже через паспортный стол будут его искать и уведомлять», — цитирует Червиченко Sport24.

Ранее Сычев прокомментировал конфликт с экс-владельцем «Спартака».