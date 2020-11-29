Болид гонщика «Формулы-1» Грожана взорвался во время Гран-при Бахрейна
Андрей Черников
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В эти минуты проходит Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1».
Гонка была остановлена из-за взрыва болида пилота «Хааса» Ромена Грожана. Болид спортсмена вылетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.
Француза увезли на скорой помощи. Его болид разломился пополам. Грожан самостоятельно покинул автомобиль. Заезд приостановлен.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна.