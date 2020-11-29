Хабиб открыл секрет хорошего настроения
Андрей Черников
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram фото с тренировки.
«Если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал. Хорошо поборолись с утра», — подписал снимок спортсмен.
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о завершении карьеры.
Ранее Хабиб пожелал удачи российским бойцам перед турниром UAE 14.