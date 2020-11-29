«Рубин» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
Василий Учаев
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Казанский «Рубин» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Рубина»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.
Встреча между «Рубином» и ЦСКА пройдет в столице Татарстана. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА высказался о перспективах команды.