Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести второй бой в Москве

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов предложить Майку Тайсону и Рою Джонсу-младшему провести второй поединок в Москве в 2021 году.

Поединок, прошедший в Калифорнии, продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

«Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса (22 июля. — прим. «Газеты.Ru»)», — цитирует Кремлева ТАСС.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тогда он победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее были опубликованы судейские записки боя Тайсон — Джонс.