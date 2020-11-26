Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Прокаты пройдут с 23 по 27 февраля. Великий Новгород примет соревнования в пятый раз в истории и в четвертый раз кряду.

Уже завершились четыре из пяти этапов Кубка России. Заключительный этап пройдет с 5 по 8 декабря в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самоделкина выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдет в Москве.