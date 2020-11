Тайсон назвал Марадону своим другом

Американский боксер Майк Тайсон прокомментировал смерть футболиста Диего Марадоны.

Напомним, легенда футбола умер 25 ноября.

«Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать», — написал Тайсон в Twitter.



Ранее каталонская «Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero's and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas