Тайсон назвал Марадону своим другом

Американский боксер Майк Тайсон прокомментировал смерть футболиста Диего Марадоны.

Напомним, легенда футбола умер 25 ноября.

«Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать», — написал Тайсон в Twitter.



Ранее каталонская «Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны.