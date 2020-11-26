Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о смерти Марадоны

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о смерти Диего Марадоны, передает BT Sport.

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Специалист отметил, что его первой мыслью было поддержать Серхио Агуэро, ведь его сыну Марадона приходился дедушкой.

«Однажды в Аргентине я видел баннер с текстом «Не имеет значения, что ты сделал со своей жизнью. Важно, что ты сделал для наших», — добавил специалист.

Ранее сообщалось о том, что умер Диего Марадона.